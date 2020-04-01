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O soru sonrası Bakan Koca duygulandı: Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 20:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve ölüm durumu paylaştı. Bakan Koca koronavirüsle mücadeleyi kaybederek vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve sağlık personellerinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

O soru sonrası Bakan Koca duygulandı: Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 277 kişi olduğunu açıkladı. Bakan Koca açıklaması sırasında bir gazetecinin Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ölüm haberinin hatırlatılarak sağlık personelinin durumunu sorması üzerine duygusal anlar yaşadı.

"SON GÜNÜNE KADAR HİZMET EDEREK VEDA ETTİ"

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı. Görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum.

"BUNUN SAYISINI ÇOK İÇİMDEN GELMİYOR VERMEK"

Malesef hayatını dünyada da kaybeden çok insan var. Ülkemizde de bugün DSÖ Avrupa Direktörü ile görüştümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde onunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok ama her geçen gün pozitif çıkan vaka sayısının fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan, hem hemşire arkadaşlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi.

"BÜTÜN BİRİMLERİ AŞIP BİZE ULAŞIN"

Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içerisinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa bütün birimleri aşarak lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiç bir eksiklik oluşturmayacağız. Sadece son bir haftada bizim dağıttığımız N95 maske 4 milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda kısıtlamaya gitmek istemiyoruz. O nedenle yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermeye yönelik çalışıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz."

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Fahrettin Koca koronavirüs Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

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