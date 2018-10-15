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O sosyal medya fenomeni tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

O sosyal medya fenomeni tutuklandı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.
İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, iddiaya göre özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra kaydettiği bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bulut Altuğ, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ile 'genel ahlaka ilişkin suçlar' kapsamında işlem yapılan Altuğ, bugün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

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O sosyal medya fenomeni tutuklandı

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