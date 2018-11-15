O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı! Ayda 37 bin TL kazanıyor

21 yaşındaki İngiliz kız, çektiği videolarda kullandığı reklam öğelerinden de hatrı sayılır paralar kazanıyor. Öyle ki Sophie'nin ayda 37 bin TL kazandığı söyleniyor. Bu sebeple de kendisine sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı lakabı takılmış.

1 / 10 1 yıl önce YouTube'a içerik üretmeye başlayan 21 yaşındaki öğrencinin bu hamlesi hayatını değiştirdi. Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

2 / 10 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

3 / 10 Bu duruma yeni örnek İngiltere'den geldi. İngiliz medyasına göre, 21 yaşındaki öğrenci bu sayede yılda 60 bin sterlin (450 bin TL) gelir elde ediyor.

4 / 10 Sophie Michelle yüklediği birkaç video sayesinde her gün servetine servet katıyor. Ve bunu birçok insanı 'rahatsız' edecek sesine borçlu!

5 / 10 Bu da genç kızın 'sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı' lakabını kazanmasına neden oldu.

6 / 10 Fısıltı, kağıt sesi veya camdan çıkan rahatsız edici seslerin iç gıdıklayıcı etki yarattığı durumlar var ki bu durumu yaşayanlar için 'ASMR' yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi de deniyor.

7 / 10 ASMR durumunu yaşayanlar bu bahsettiğimiz rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor; bu durum Michelle'in de başına gelmiş. Çünkü kardeşi de ASMR ile yaşıyor.

8 / 10 Haliyle kardeşini mutlu etmek adına hobi olarak YouTube'a yüklediği videolar sınırları aşınca genç kız servet kazanmaya başladı.

9 / 10 Reklamverenler Michelle'in peşine düşünce genç kız yılda 450 bin TL'yi bulan paralar kazanmaya başladı.