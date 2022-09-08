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O sözden etkilendi! Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz baba mesleğini yapmaya başladı: En önemli neden...

08.09.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz, 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek baba mesleği olan badanacılığa başladı. Yılmaz, "Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi" dedi.

O sözden etkilendi! Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz baba mesleğini yapmaya başladı: En önemli neden...

Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenen Yılmaz, "İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi" diye konuştu.

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EKONOMİK SIKINTILAR YAŞADI

Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı. Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor. İzlediği bir dizide, karakterin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak boya badana işine başladığını söyleyen Yılmaz, karikatürist olarak yeterli para kazanamadığını ifade etti.

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O SÖZDEN ETKİLENDİ

Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.

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"EN ÖNEMLİ NEDEN EKONOMİK SEBEPLER"

Yılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Badanacı Karikatürist
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