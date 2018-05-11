Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. Hayat devam ediyor” diye konuştu.

O sözler Aslı'ya mı?

1 / 13 MURAT Boz, Yalın ve Kenan Doğulu’dan sonra Algida Cornetto’nun yeni reklam yüzü oldu. Reklam filmi ve yeni ürün önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.

2 / 13 Boz, reklam filmi için sözleri kendisine ait olan “Geç Olmadan” şarkısını seslendirdi. Lansman sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Boz’a şarkıyı yazarken Enver’le ayrılığından ilham alıp almadığı soruldu.

3 / 13 Soruyu geçiştiren şarkıcı, “Şu sıralarda işime odaklandım. Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum. Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. İleride de arabesk albümü yapacağım. Hayat devam ediyor” dedi.

4 / 13 Boz, Enver’le ayrıldıktan sonra moral bulmak için son model spor bir araç aldığı iddialarına da yanıt verdi. Boz “Hayatımda her zaman spor arabalar oldu. Arabaları sevdiğim için aldım, başka bir sebebi yok” diye konuştu.

5 / 13 İşte o şarkıMurat Boz’un “Geç Olmadan” adlı şarkısı duygusal sözleriyle dikkat çekiyor. Boz’un Aslı Enver’e hitaben yazdığı iddia edilen şarkının nakaratı şöyle: “Yarın çok geç olmadan, ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan. Bak zaman akıp geçiyor. Haydi boşver git ardından, koş ardından.”

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