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O terörist Gri listede çıktı, binbaşı Sonat’ı şehit etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Tunceli’de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı.

O terörist Gri listede çıktı, binbaşı Sonat’ı şehit etmiş

Tunceli’de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan ’Ferhat’ Kod adlı Ertan Erol olduğu belirlenirken, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 2019 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300 bin TL) Ferhat (K) Ertan Erol isimli BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu BTÖ mensubu Ferhat (K) Ertan Erol’un 22.04.2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkisinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi,Olaylarına katıldığı tespit edilmiştir"denildi.

Teröristin ablası, HDP’den belediye başkanlığı yapmış
O teröristin babasının da 25 yıl muhtarlık yaptığı ve 2018 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevden alındığı, ablası Songül Erol Abdil’in 2004-2009 yılları arasında HDP’den Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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