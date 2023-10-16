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O trafik kuralına uymayana ceza yağdı!

16.10.2023 19:26 | Son Güncelleme:
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde uygulanan yaya önceliği ve güvenliği denetiminde 67 araç ve sürücüsüne 120 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

O trafik kuralına uymayana ceza yağdı!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 9-10-13 Ekim 2023 tarihleri arasında 14 ekip ve 27 personel ile gerçekleştirilen yaya önceliği ve güvenliği denetimi sonucunda, 314 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

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Kusurlu görülen 67 araç ve sürücüsüne toplam 120 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. 48 sürücüye yaya önceliğine uymamaktan, 19 sürücüye de diğer kanun maddelerinden 120 bin 716 TL idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

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(İHA)

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Manisa trafik kural

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