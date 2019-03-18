'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güdül'de düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Miting, Çanakkale Şehitleri'nin anılmasıyla başladı. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Ankara'da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki 'üçlü olsun güçlü olsun'. Ama bakıyoruz Ankara'nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, 'Uzayan kol bizden olsun' derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara'nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül'ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül'deki hemşerilerimizle tanışıyoruz" dedi.

**'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE NE FETÖ OLUR NE PKK'

Mansur Yavaş, Güdül'deki programın ardından Nallıhan'da düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş, burada toplanan kalabalığa İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdülfettah Güngör ile birlikte seslendi. Yavaş, Abdülfettah Güngör'ün kendisi için söylenen sözlere üzüldüğünü söylediğini belirterek, şöyle konuştu: