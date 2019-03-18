HABER

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek' dedi.

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güdül'de düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Miting, Çanakkale Şehitleri'nin anılmasıyla başladı. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Ankara'da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki 'üçlü olsun güçlü olsun'. Ama bakıyoruz Ankara'nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, 'Uzayan kol bizden olsun' derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara'nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül'ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül'deki hemşerilerimizle tanışıyoruz" dedi.

**'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE NE FETÖ OLUR NE PKK'

Mansur Yavaş, Güdül'deki programın ardından Nallıhan'da düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş, burada toplanan kalabalığa İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdülfettah Güngör ile birlikte seslendi. Yavaş, Abdülfettah Güngör'ün kendisi için söylenen sözlere üzüldüğünü söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sevgili başkanım sen hiç korkma. Bize ne FETÖ bulaşır ne PKK bulaşır. Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK. Bunlar koltuğu bırakamamanın korkusu, başka hiçbir şey değil. Söyleyecek bir şeyleri kalmayınca ancak korkutarak, iftiralarla o koltukları korumaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi. İnşallah başkanım ile birlikte beş yıl bu ekibi deneyecekler. Anketleri görüyorlar, bakalım şapkadan daha ne çıkaracaklar. Onlar tecrübeli siyasiler, çok iyi biliyorlar ki seçime 15 gün kala ne yaparsanız yapın buna halk inanmaz. Bir de insana yakışan iftiralar atın. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Ama dediğim gibi Ankaralı hemşerilerim kararını vermiş. En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek."

'BENİM ÇILGIN PROJEM YOK BUNU ANLAYIN'

Rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin kendisi için 'projesi yok' dediğini hatırlatan Yavaş, "Benim çılgın projem yok, bunu anlayın. Ankara'da ekonomik kriz nedeni ile dükkanlar kapanıyor, işçiler işsiz kalıyor, gençler iş bulamıyor. Burada yapacağımız tek şey var; Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmak. Nallıhan'ın ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte oturup konuşacağız. Turistten Beypazarlılar şehrin merkezine gelemedi. Şimdi sıra Nallıhan'da, size de aynısını vaat ediyorum. Binlerce turist burada gezecek, esnafımız para kazanacak" diye konuştu. (DHA)

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Liseli öğrencilerden dünya meselelerini yeni çözümlerLiseli öğrencilerden dünya meselelerini yeni çözümler
Burhaniye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreniBurhaniye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş trafo

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

'Abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.