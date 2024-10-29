O ülke kuraklık pençesinde! Musluklardan çamurlu ve kurtlu su akıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, iklim krizinin sonucu olarak Yunanistan'ın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık sorunu barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

SULAR ÇAMURLU VE KURTÇUKLU AKIYOR

Korinthos'ta da bu nedenle musluklardan çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı.

Bölge halkı, musluk suyunu kullanamadıklarını ifade etti.

İklim krizi çerçevesinde, ölçümlerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1960'tan bu yana en yüksek yaz ayı sıcaklık ortalamasına bu yıl sahne olan Yunanistan'da yağışların da mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu su kaynakları azalmış, birçok barajda su seviyeleri düşmüştü. Bu nedenle, onlarca yıldır baraj altında kalan birçok yapı tekrar su yüzüne çıkmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır