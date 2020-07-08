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O ülke salgının 11'inci dalgasını yaşıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e ulaştı.

O ülke salgının 11'inci dalgasını yaşıyor!

Ebola Salgını Müdahale Ekibi, yaptığı açıklamada, Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısının, 6 hastanın daha eklenmesiyle 43'e, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının da 18'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, salgında bugüne kadar 5 kişi iyileşti.

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde ortaya çıkan 10. dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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