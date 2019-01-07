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O ülke şokta! Asker yönetime el koydu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi yaşanıyor. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı.

Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi yaşanıyor. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı.

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani'yi Millet Meclisi'ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa 1 Ocak günü kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapmış, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

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Gabon Afrika darbe

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