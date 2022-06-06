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O ülke şokta... Bakanı ofisinde öldürdüler! Vuran kişi bakın kim çıktı?

06.06.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bakanı vuran kişinin ise yakın arkadaşı olduğu bildirildi. İşte haberin detayları...

O ülke şokta... Bakanı ofisinde öldürdüler! Vuran kişi bakın kim çıktı?

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, yakın arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü.

YAKIN ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

Dominik Cumhuriyeti’nde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, ofisinde vurularak öldürüldü. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mera’nın yakın arkadaşı olan Miguel Cruz tarafından vurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

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Başkent Santo Domingo’da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberi altına alındı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktardı.
Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti’nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti
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