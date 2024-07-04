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  4. Timsah dehşeti! 12 yaşındaki kızın ceset parçaları bulundu

Timsah dehşeti! 12 yaşındaki kızın ceset parçaları bulundu

04.07.2024 14:10
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Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Palumpa bölgesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu yüzmek için dereye girdi. Ailesi ve yakınları bir süre haber alamadıkları çocuk için emniyet güçlerine haber verince kan donduran olaydaki sır perdesi aralandı. Timsahın saldırısına uğradığı anlaşılan küçük kız çocuğuna ait ceset parçalarına ekipler tarafından bulundu.

Timsah dehşeti! 12 yaşındaki kızın ceset parçaları bulundu

Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı. Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

TİMSAH SALDIRISI DOĞRULANDI

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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TUZLU SU TİMSAHI

Avustralya'nın kuzey kısmında oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahlarının geçmişte aşırı avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi altına girdi.

Nesli tükenme riski altındaki tuzlu su timsahları 1970'teki kanunla koruma altına alındı.

Avustralya'daki güncel tuzlu su timsahı sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilmesine rağmen bu timsahların saldırma vakaları nadir gözlemleniyor.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya ceset timsah
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