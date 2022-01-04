O ülke yavaş yavaş yok oluyor saatlerce sıra bekliyorlar! Bir kilo fasulyeyi ona bölerek...

Sri Lanka'da halk tarihlerinin en kötü günlerini yaşıyorlar. Artan market fiyatları artık alım gücünün çok ötesine çıktı. Ülkenin 7.3 milyar Dolar borcu var Sri Lanka'nın Dolar rezervi ise sadece 1.6 milyar dolar! Koronavirüs yüzünden ülkenin turizm gelirleri de ciddi oranda düştü.

DÖVİZ REZERVLERİ SON ON YILIN EN DİBİNDE...

Döviz rezervleri son on yılın en düşük seviyelerine gerilerken fazla para basma sonucu enflasyon tetiklendi.

TAM 500 BİN KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR!

Sri Lanka'da yoksulluk sınırı çok altlara düştü. 500 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin ediliyor. Sri Lanka halkı faturaları ve kirasını ödediğinde geriye yiyecek alacak parasının olmamasından şikayet ediyor.

BİR KİLO FASULYEYİ ONA BÖLEREK ALIYORLAR

Marketlerde inanılmaz bir sıra söz konusu. İnsanlar bir kilogram fasulye alabilmek için saatlerde kuyrukta bekliyor. Marketler süt ve fasülye gibi yiyecekleri ona bölerek satıyor.

