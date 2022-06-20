HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede 134 yıllık rekor! Dışarı çıkamıyorlar... "Bol su için"

O ülkede 134 yıllık rekor! Dışarı çıkamıyorlar... "Bol su için"

20.06.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada son dönemde rekor sıcaklıklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Ülkedeki Manitoba eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda 134 yıllık rekor kırıldı. Uzmanlar, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması çağrısı yaptı.

O ülkede 134 yıllık rekor! Dışarı çıkamıyorlar... "Bol su için"

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Winnipeg'de hafta sonu yapılan ölçümlerde sıcaklığın 37 santigrat derece olarak kaydedildiği ve bunun da 1888 yılının bu döneminde bu şehirde ölçülen 33,3 santigrat derece olan rekoru kırdığı belirtildi. Açıklamada eyalet genelindeki birçok şehirde hafta sonu rekor sıcaklıkların görüldüğü duyuruldu.

SICAKLIKLARDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Buna göre Carman kentinde kaydedilen 36,9 santigrat derecelik sıcaklık, 1911'deki 32,8 santigrat derecelik 111 yıllık rekoru gölgede bıraktı.

Sprague kentinde kaydedilen 34,8 santigrat derece, 1933'teki 34,4 santigrat derecenin biraz üzerine çıkarak rekor yeniledi.

Açıklamada Manitoba eyaleti genelinde 21 şehirde rekor sıcaklıklar kaydedildiği ve eyalet başkenti Winnipeg’de kırılan rekorun, son 134 yılın en sıcak haziranı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

iStock-485612119

Kanada’nın en büyük metropolü Toronto’da da bu ay başında 32,1 santigrat derece ile rekor sıcaklık kaydedilmiş ve bu sıcaklığın, yılın bu döneminde 1944'te kaydedilen 31,1 santigrat dereceye göre rekor olduğu açıklanmıştı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması çağrısı yaparken, aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bolca su içilmesini tavsiye edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden haberler! Tanımlanamıyor: Karantina emri çıktıDünyayı tedirgin eden haberler! Tanımlanamıyor: Karantina emri çıktı
Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değiştiSon dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti
Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...
Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

İlginizi Çekebilir

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.