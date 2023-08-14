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O ülkede dang humması kabusu! 398 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi hastanelik...

14.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş Dang humması kabusunu yaşıyor. Ülke genelinde 398 kişi hayatını kaybederken, yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

O ülkede dang humması kabusu! 398 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi hastanelik...

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor kırıldığı ifade edildi. Öte yandan DHGS, son 24 saat içerisinde 11 kişinin daha dang hummasından yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Bangladeş'te bu yıl dang hummasından 398 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

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NASIL BULAŞIYOR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

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Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dang humması Bangladeş hastalık

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