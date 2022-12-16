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O ülkede dev akvaryum patladı! Hepsi caddeye dağıldı 'Tsunamiye benziyor! 1 saat geç olsaydı...'

16.12.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün yerel saatle 05.45 sıralarında bir otelin içindeki dev akvaryum patladı, caddeye yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık dağıldı. Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, dev akvaryumun 1 saat geç patlaması halinde ölüm vakaları olabileceğini belirterek olayı tsunamiye benzetti.

O ülkede dev akvaryum patladı! Hepsi caddeye dağıldı 'Tsunamiye benziyor! 1 saat geç olsaydı...'

Berlin’deki bir otelin zemin katında bulunan Aqua Dom adlı 16 metre uzunluğundaki dev akvaryum, bugün yerel saatle 05.45’te patladı. Ortaya çıkan basınçla akvaryumun içindeki yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık otelin içindeki bazı eşyalarla birlikte caddeye yayıldı. Berlin polisi, iki kişinin hafif yaralandığı olayda kasıt olduğuna dair bir bulgu olmadığını ifade etti.

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'TSUNAMİYE BENZİYOR! 1 SAAT GEÇ PATLASAYDI...'

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey basına yaptığı açıklamada, dev akvaryumun 1 saat geç patlaması halinde ölüm vakaları olabileceğini belirterek olayı tsunamiye benzetti.

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Olay yerinde polis, itfaiye görevlileri ve acil durum ekipleri birlikte çalışırken mühendislerin otelin sağlamlığını kontrol ettiği açıklandı. Akvaryumun içindeki tropik balıklarının çoğunun kurtarılamadığı ifade edildi. (DHA)

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