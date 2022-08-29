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O ülkede felaket üstüne felaket! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'ya yükseldi

29.08.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle adeta felaketi yaşıyor. Yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Ülkede yağışlardan 33 milyon 46 bin kişi etkilendi. Öte yandan Bilavalpur şehrinde, yaşanan felakete bir felaket daha eklendi. Şehirde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli alana taşınırken botun alabora olması nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

O ülkede felaket üstüne felaket! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'ya yükseldi

Pakistan'da 14 Haziran'dan beri etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç ederken çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136’ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.

498 BİN 442 KİŞİ YARDIM KAMPLARINDA YAŞIYOR

Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

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SEL MAĞDURLARINI TAŞIYAN BOT ALABORA OLDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Pakistan muson
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