HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede gündem yaratan iddia: Kuzeni, Papa 16. Benedikt'in mirasını reddetti! Miktarı ise...

O ülkede gündem yaratan iddia: Kuzeni, Papa 16. Benedikt'in mirasını reddetti! Miktarı ise...

01.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Papa 16. Benedikt'in mirasının, kuzeni tarafından reddedildiği iddia edildi. Vatikan-İtalyan veraset kanununa göre en yakın akrabanın mirasçı olarak kabul edildiği ileri sürülürken mirasın miktarı ise açıklanmadı. Söz konusu iddia Almanya'da gündem oldu.

O ülkede gündem yaratan iddia: Kuzeni, Papa 16. Benedikt'in mirasını reddetti! Miktarı ise...

Alman basınında, Aralık 2022'de 95 yaşında hayatını kaybeden 16. Benedikt'e karşı açılan tazminat davası nedeniyle papanın mirasının, kuzeni tarafından kabul edilmediğine ilişkin haberler yer aldı.

MİKTARI AÇIKLANMADI

Bayerischer Rundfunk'un yaşlılığı nedeniyle 16. Benedikt'in kuzenini temsil eden kızına dayandırılan haberde, 16. Benedikt'in ölmeden yasal bir mirasçı belirtmediği, Vatikan-İtalyan veraset kanununa göre en yakın akrabanın mirasçı olarak kabul edildiği ileri sürüldü.

Miktarı açıklanmayan mirasla birlikte eski papaya karşı açılan tazminat davası da devralınacağı için kuzenin mirası reddettiği iddia edildi.

Söz konusu davada, taciz mağduru olduğunu savunan bir kişi, fail olduğunu söylediği 1 kişi ve 4 üst düzey Katolik kilisesi yöneticisine dava açmıştı.

Papanın ölümünden sonra yasal halefinin kim olacağı netleşene kadar aleyhindeki davalar askıya alınmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'te bıçaklı saldırı! Yaralılar varİsveç'te bıçaklı saldırı! Yaralılar var
CHP'den İmamoğlu'na 'değişim' yanıtı CHP'den İmamoğlu'na 'değişim' yanıtı
İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklamaİmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklama
Anahtar Kelimeler:
Papa Almanya

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

Demirtaş: "Hazırdım, kabul edilmedi!"

Demirtaş: "Hazırdım, kabul edilmedi!"

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.