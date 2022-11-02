HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede hazirandan beri adeta alışkanlık olmuş! Silahla banka bastı... Aldığı paraysa hesabındaki 30 bin dolardı

O ülkede hazirandan beri adeta alışkanlık olmuş! Silahla banka bastı... Aldığı paraysa hesabındaki 30 bin dolardı

02.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da haziran ayından beri bankalarla ilgili ilginç bir olay yaşanıyor. Mevduat hesapları dondurulan çok sayıda mudi, hesabındaki dövizi çekebilmek için bankaları basıyor. Bunun içi bazıları silah da kullanıyor. Son olarak yine bir mudi, 3 yıldır parasını çekemediği için silahla bankayı bastı. Yapılan açıklamada mudinin hesabındaki 30 bin doları aldığı aktarıldı. Şahsın emekli asker olduğu belirtildi.

O ülkede hazirandan beri adeta alışkanlık olmuş! Silahla banka bastı... Aldığı paraysa hesabındaki 30 bin dolardı

Lübnan'da Haziran ayından beri yaşanan silahlı veya silahsız banka basma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir mudi, silahla özel bir bankayı basıp hesabındaki 30 bin doları çekti. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

BANKA ŞUBESİNİ SİLAHLA BASIP HESABINDAKİ 30 BİN DOLARI ÇEKTİ

Lübnan'da devlet tarafından 2019'dan bu yana mevduat hesapları dondurulan vatandaşların hakkını korumak için tesis edilen "Mudiler Cemiyeti", banka baskınına ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, emekli asker olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan mudinin, Cebel Lübnan vilayetinin Hazımiye semtindeki özel bir bankanın şubesini silahla bastığı ifade edildi.

Emekli askerin hesabındaki 30 bin doları çekebildiğine yer verilen açıklamada, mudinin gözaltına alınıp alınmadığı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

thumbs_b_c_e889e8c537cd579dc9c6ce01801d50fe

HAZİRAN AYINDAN BERİ ÇOK SAYIDA KİŞİ BANKAYI BASIP PARASINI ÇEKİYOR

Lübnan'da Haziran 2022'den beri birçok mudi, hesabındaki dövizleri çekebilmek için silahlı veya silahsız olarak bankaları basıp, banka yetkilileri ile müzakere sonucu parasını çekiyor.

Parasını çekebilen vatandaşlar hakkında daha sonra yasal işlem başlatılıp yurt dışı yasağı konulup tutuksuz yargılanıyor.

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ülke genelinde 5 aydır devam eden banka baskınlarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi zarar meydana gelmezken, güvenlik güçleri de müdahaleden daha ziyade ikna ile mudilerin bankadan çıkmasını sağlamaya çalışıyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözlerPutin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu! Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Lübnan silah banka dolar

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"

Meral Akşener böyle duyurdu! Meclis'e sunuldu: 1 net maaş ikramiye vereceğiz

Meral Akşener böyle duyurdu! Meclis'e sunuldu: 1 net maaş ikramiye vereceğiz

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.