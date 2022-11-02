O ülkede hazirandan beri adeta alışkanlık olmuş! Silahla banka bastı... Aldığı paraysa hesabındaki 30 bin dolardı

Lübnan'da Haziran ayından beri yaşanan silahlı veya silahsız banka basma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir mudi, silahla özel bir bankayı basıp hesabındaki 30 bin doları çekti. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

BANKA ŞUBESİNİ SİLAHLA BASIP HESABINDAKİ 30 BİN DOLARI ÇEKTİ

Lübnan'da devlet tarafından 2019'dan bu yana mevduat hesapları dondurulan vatandaşların hakkını korumak için tesis edilen "Mudiler Cemiyeti", banka baskınına ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, emekli asker olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan mudinin, Cebel Lübnan vilayetinin Hazımiye semtindeki özel bir bankanın şubesini silahla bastığı ifade edildi.

Emekli askerin hesabındaki 30 bin doları çekebildiğine yer verilen açıklamada, mudinin gözaltına alınıp alınmadığı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

HAZİRAN AYINDAN BERİ ÇOK SAYIDA KİŞİ BANKAYI BASIP PARASINI ÇEKİYOR

Lübnan'da Haziran 2022'den beri birçok mudi, hesabındaki dövizleri çekebilmek için silahlı veya silahsız olarak bankaları basıp, banka yetkilileri ile müzakere sonucu parasını çekiyor.

Parasını çekebilen vatandaşlar hakkında daha sonra yasal işlem başlatılıp yurt dışı yasağı konulup tutuksuz yargılanıyor.

Ülke genelinde 5 aydır devam eden banka baskınlarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi zarar meydana gelmezken, güvenlik güçleri de müdahaleden daha ziyade ikna ile mudilerin bankadan çıkmasını sağlamaya çalışıyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. (AA)

