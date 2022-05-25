HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede kan donduran çatışma: 200 ölü, 500 yaralı!

O ülkede kan donduran çatışma: 200 ölü, 500 yaralı!

25.05.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Çad’da madenciler arasında çıkan çatışmada 200 kişinin öldüğü, 500 kişinin de yaralandığı iddia edildi. Çad hükümetinden ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısının artabileceği öne sürüldü.

O ülkede kan donduran çatışma: 200 ölü, 500 yaralı!

Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalarda, 200 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Afrika ülkelerinden Çad’da madenciler arasında şiddet olayları patlak verdi. Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilerek, durumu değerlendirmek ve bölgede sükuneti sağlamak için bir heyetin gönderildiği aktarıldı.

h

200 ÖLÜ, 500 YARALI...

Hükümet tarafından ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından olay yerinden kaçan görgü tanıklarına dayandırılarak yapılan açıklamada, Kouri Bougoudi’deki çatışmalarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Çad basınında yer alan haberlerde madendeki çatışmanın Tama etnik grubu ile bir Arap topluluğu arasında çıktığı ifade edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koyduAkdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
Erdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadıErdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Anahtar Kelimeler:
Çad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.