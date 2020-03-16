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O ülkede marketler bir saat sadece yaşlılara hizmet verecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de süpermarketler günde bir saat sadece yaşlılar hizmet verecek.

O ülkede marketler bir saat sadece yaşlılara hizmet verecek!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken ülkeler salgını kontrol altında tutabilmek için ilginç yöntemler deniyor. Bu ülkelerden biri de Birleşik Krallık. İngiltere'de süpermarketler her gün bir saat sadece yaşlılara kapılarını açacak.

Salı günü itibariyle başlayacak uygulamaya göre sabah 08:00-09:00 arası süpermarketlere sadece yaşlılar kabul edilecek. Bu süreçte 65 yaş altı müşteriler marketlere kabul edilmeyecek.

Öte yandan uzmanlar stokçuları da uyararak 'ihtiyacından fazlasını alıp stoklamak ihtiyacı olanı yoksun bırakmak anlamına gelir' ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir çok süpermarket de bu bildiriye imzasını attı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs korkusuyla panik yapıp eve gıda stoklayanlar marketlerdeki rafları boşaltmış, bu görüntüler de basına yansımıştı.

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İzlanda süpermarket yaşlı Hizmet

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