O ülkede marketler bir saat sadece yaşlılara hizmet verecek!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken ülkeler salgını kontrol altında tutabilmek için ilginç yöntemler deniyor. Bu ülkelerden biri de Birleşik Krallık. İngiltere'de süpermarketler her gün bir saat sadece yaşlılara kapılarını açacak.

Salı günü itibariyle başlayacak uygulamaya göre sabah 08:00-09:00 arası süpermarketlere sadece yaşlılar kabul edilecek. Bu süreçte 65 yaş altı müşteriler marketlere kabul edilmeyecek.

Öte yandan uzmanlar stokçuları da uyararak 'ihtiyacından fazlasını alıp stoklamak ihtiyacı olanı yoksun bırakmak anlamına gelir' ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir çok süpermarket de bu bildiriye imzasını attı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs korkusuyla panik yapıp eve gıda stoklayanlar marketlerdeki rafları boşaltmış, bu görüntüler de basına yansımıştı.

