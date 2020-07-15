O ülkede öyle yasaklar var ki! Sakız çiğnemek, sifon çekmek...

Her ülkenin kendine göre normları, kuralları ve yasaları vardır. O ülkelerde normal olarak kabul edilebilen herhangi bir kural, bize çok garip gelebilir. Örneğin; sakız çiğnemek ya da belirli günlerde dondurma yemek bazı ülkelerde yasaktır. Siz de dünyanın farklı bölgelerindeki en garip yasakları merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın. Kesinlikle çok şaşıracaksınız!

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ İLGİNÇ YASAKLAR

Paranın Üstüne Basmak (Tayland)

Bir gün bu ülkeye yolunuz düşerse Tayland parasının üstüne kesinlikle basmayın! Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için bu hareketiniz saygısızlık olarak algılanır. Dolayısıyla büyük bir ceza alabilirsiniz.

Kamusal Alanda Somurtmak (İtalya-Milano)

Cenaze çalışanlarını kapsamayan bu yasak, uzun süredir yürürlükte. Siz siz olun, Milano'ya giderseniz gülümsemeyi ihmal etmeyin.

Toplu Taşıma Araçlarında Çikolata Yemek (İngiltere)

Sadece kadınları kapsayan bu cinsiyetçi yasak da oldukça ilginç olanlardan.

Sarhoşken Balık Yemek (ABD-Ohio)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde geçerli olan bu yasak, sarhoş olan kişilerin balık yemesini engelliyor. Sizce bu yasağın sebebi ne olabilir?