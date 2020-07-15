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O ülkede öyle yasaklar var ki! Sakız çiğnemek, sifon çekmek...

İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Her ülkenin farklı kültürleri, yaşayış biçimleri ve kuralları var. Toplumda düzeni sağlamak için konulan bu kurallar, hırsızlık yapmayı ya da otomobille belli bir hız sınırının üstüne çıkmayı dünyanın her yerinde yasaklasa da bazı ülkelerde oldukça ilginç kurallar var. Peki, dünyanın farklı bölgelerindeki ilginç yasaklar neler? İşte sizi epeyce şaşırtacak kurallar!

O ülkede öyle yasaklar var ki! Sakız çiğnemek, sifon çekmek...

Her ülkenin kendine göre normları, kuralları ve yasaları vardır. O ülkelerde normal olarak kabul edilebilen herhangi bir kural, bize çok garip gelebilir. Örneğin; sakız çiğnemek ya da belirli günlerde dondurma yemek bazı ülkelerde yasaktır. Siz de dünyanın farklı bölgelerindeki en garip yasakları merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın. Kesinlikle çok şaşıracaksınız!

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ İLGİNÇ YASAKLAR

Paranın Üstüne Basmak (Tayland)

Bir gün bu ülkeye yolunuz düşerse Tayland parasının üstüne kesinlikle basmayın! Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için bu hareketiniz saygısızlık olarak algılanır. Dolayısıyla büyük bir ceza alabilirsiniz.

Kamusal Alanda Somurtmak (İtalya-Milano)

Cenaze çalışanlarını kapsamayan bu yasak, uzun süredir yürürlükte. Siz siz olun, Milano'ya giderseniz gülümsemeyi ihmal etmeyin.

Toplu Taşıma Araçlarında Çikolata Yemek (İngiltere)

Sadece kadınları kapsayan bu cinsiyetçi yasak da oldukça ilginç olanlardan.

Sarhoşken Balık Yemek (ABD-Ohio)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde geçerli olan bu yasak, sarhoş olan kişilerin balık yemesini engelliyor. Sizce bu yasağın sebebi ne olabilir?

Burun Karıştırmak (İsrail)

Burun karıştırmanın hiç de hoş bir davranış olmadığı çok açık! Üstelik İsrail'de ibadet sırasında burnunu kurcalayan birisi, büyük bir ceza alabilir.

Pazar Günleri Dondurma Yemek (Kanada-Bank Street)

Kanada'nın en önemli ve işlek caddelerinden biri olan Bank Street'te pazar günü dondurma yemek yasaktır. Ancak diğer günlerde bu eylemi gerçekleştirmenin herhangi bir sakıncası yok.

Pazar Günleri Paraşütle Atlamak (ABD-Florida)

Bir başka cinsiyetçi yasak da Florida'dan! ABD'nin bu eyaletinde bekar kadınların haftanın son gününde paraşütle atlamaları yasak. Evlendikten sonra ise herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmıyorlar.

Sakız Çiğnemek (Singapur)

Bir gün Singapur'u gezmek isterseniz dikkatli olun! Bu ada ülkesinde sakız çiğnemek kesinlikle yasak. Üstelik cezası 100 dolardan başlıyor.

İç Çamaşırı Giymek (Esvatini)

Bu yasak da yalnızca ülkedeki kadınları etkileyen türden. Eski adı Svaziland olan bu Afrika ülkesinde kadınların iç çamaşırı giymesi yasaktır.

Geceleri Sifon Çekmek (İsviçre)

Bu da listenin en ilginç yasaklarından biri! Yasalar, İsviçre'de akşam 10'dan sonra sifon çekmeye izin vermiyor.

Üstsüz Araç Kullanmak (Tayland)

Dünyanın en ilginç yasaklarına sahip olan Tayland'da insanların üstlerine bir şey giymeden araç kullanmaları kesinlikle yasak. Cezası ise yaklaşık 10 dolar.

Kelebekleri Rahatsız Etmek (ABD-California)

Kelebekleri sevindirecek haber California'dan geliyor! Bu eyalette kelebekleri rahatsız etmek yasak.


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