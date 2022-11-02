HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede panik yaratan uyarı! Sular altında kalacak... 1,5 milyon kişi göç edecek

O ülkede panik yaratan uyarı! Sular altında kalacak... 1,5 milyon kişi göç edecek

02.11.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın ikinci büyük şehri olan İskenderiye ile ilgili panik yaratan bir uyarı yapıldı. Küresel ısınma sebebiyle ortaya çıkan feci sonuç doğrultusunda şehrin önemli bir bölümüyle limanının gelecek yıllarda sular altında kalabileceği düşünülüyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, şu an nüfusu 6 milyon olan şehirdeki 1,5 milyon kişinin göç etmek durumunda kalabileceği de belirtiliyor. Öte yandan şehirdeki antik eserler ve tarihi zenginlikler de tehdit altında.

O ülkede panik yaratan uyarı! Sular altında kalacak... 1,5 milyon kişi göç edecek

Küresel ısınmanın tüm dünyada geri dönülemez ve büyük yıkımlara yol açabilecek sonuçlar doğurabileceği çok sayıda uzman tarafından zaman zaman dile getiriliyor. Son olarak Mısır'ın ünlü şehri İskenderiye ile ilgili de korkutan bir uyarı yapıldı. Mısır merkezli "El Ahram" gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'daki en büyük limana sahip olan İskenderiye şehri için yükselen deniz sularının altında kalabileceği yönünde bir uyarıda bulunuldu.

Söz konusu haberde Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine de özellikle dikkat çekildi. Buna göre haberde, dünyaca ünlü şehir İskenderiye'nin 2050 yılı itibarıyla üçte birinin su altında kalacağı aktarıldı.

thumbs_b2_3036bba100b8b93d6a522b7cce552c46

6 MİLYONLUK ŞEHRİN 1,5 MİLYONU GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAK

Bu felaketin göç konusunda da ciddi bir boyutta etki yaratacağı öngörülüyor. Şu anda 6 milyonluk olan şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan şehirdeki antik eserler ile tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Ciddi bir doğal tehditle karşı karşıya olunduğunu gözler önüne seren haberde, İskenderiye'nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği de vurgulandı. Haberde Akdeniz ile ilgili de bir uyarı yer aldı. Buna göre gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz'in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

VERİMLİ TOPRAKLARIN ÜÇTE BİRİ KULLANILAMAZ HALE GELECEK

İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası'nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Slovakya'dan çarpıcı karar! Sınıra asker konuşlandıracaklarSlovakya'dan çarpıcı karar! Sınıra asker konuşlandıracaklar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Mısır iskenderiye

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.