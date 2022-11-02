O ülkede panik yaratan uyarı! Sular altında kalacak... 1,5 milyon kişi göç edecek

Küresel ısınmanın tüm dünyada geri dönülemez ve büyük yıkımlara yol açabilecek sonuçlar doğurabileceği çok sayıda uzman tarafından zaman zaman dile getiriliyor. Son olarak Mısır'ın ünlü şehri İskenderiye ile ilgili de korkutan bir uyarı yapıldı. Mısır merkezli "El Ahram" gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'daki en büyük limana sahip olan İskenderiye şehri için yükselen deniz sularının altında kalabileceği yönünde bir uyarıda bulunuldu.

Söz konusu haberde Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine de özellikle dikkat çekildi. Buna göre haberde, dünyaca ünlü şehir İskenderiye'nin 2050 yılı itibarıyla üçte birinin su altında kalacağı aktarıldı.

6 MİLYONLUK ŞEHRİN 1,5 MİLYONU GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAK

Bu felaketin göç konusunda da ciddi bir boyutta etki yaratacağı öngörülüyor. Şu anda 6 milyonluk olan şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan şehirdeki antik eserler ile tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Ciddi bir doğal tehditle karşı karşıya olunduğunu gözler önüne seren haberde, İskenderiye'nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği de vurgulandı. Haberde Akdeniz ile ilgili de bir uyarı yer aldı. Buna göre gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz'in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.

VERİMLİ TOPRAKLARIN ÜÇTE BİRİ KULLANILAMAZ HALE GELECEK

İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası'nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi. (AA)

