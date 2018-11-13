O ülkede şaşırtan gelişme! Bakanlık zengin avına çıkıyor

İnsanların düşük geliri olmasına rağmen yüksek yaşam standartlarında yaşayan insanlar olduğundan şikayet ettiğini söyleyen Fransız Maliye Bakanı Gerald Darmanin, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan lüks hayatlarını paylaşanlarla ilgili denetimleri 2019 yılında başlatacaklarını söyledi.

Fransız maliyesi sosyal ağlarda gizli zengin avına çıkacak

1 / 9 Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının incelenmeye başlanacağını söyledi.

2 / 9 Darmanin, bir televizyon programında vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

3 / 9 Hükümetin vergi kaçırma ve sahte vergi beyanında bulunanlarla mücadeleyi genişleteceğini vurgulayan Darmanin, "2019'dan itibaren vatandaşın sosyal ağlardaki paylaşımlarını gözden geçireceğiz. İnsanların, 'bu normal değil, çok düşük geliri olmasına rağmen, gelirine göre yüksek yaşam standardı olan insanlar var.' dediğini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

4 / 9 Darmanin, konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapıldığını, yeni yılla birlikte vatandaşların Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda lüks yaşama dair paylaşımlarının izinin sürüleceğini ve vergi beyanıyla karşılaştırılacağını aktardı.

5 / 9 Durumu elvermemesine rağmen çok kez lüks araçlarla fotoğraf paylaşan kişilerin olduğuna dikkati çeken Darmanin, bunun sosyal medya üzerinden kamuya açık yapıldığını ve deneme aşamasında olacak söz konusu uygulamayla bu kişilerin vergi kaçırıp kaçırmadığının inceleneceğini kaydetti.

6 / 9 Bakan Darmanin'in açıklamalarından sonra hükümetin sosyal medya üzerinde gizli zengin avına çıkacağı yorumları yapıldı.

7 / 9 Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından Instagram'da başlatılan Zengin Çocuklar furyasına Fransa'nın gençlerinin de katıldığı görülüyor.

8 / 9 Kendi hesaplarından aktif olarak paylaşım yapan gençler lüks yaşamlarını gözler önüne sermekten kaçınmıyor.