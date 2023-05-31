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O ülkede telefonlara gelen mesaj panik yarattı! 'Hazır olun' 20 dakika sonra bir bildirim daha...

31.05.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişiminin ardından, Güney Kore'nin başkenti Seul'de cep telefonlarına yanlışlıkla "tahliyeye hazır olun" mesajı gönderildi. Mesajdan yaklaşık 20 dakika sonra telefonlara mesajın yanlışlıkla atıldığına dair bildirim gönderildiği kaydedildi. Endişeye yol açan mesajdan sonra şehir yönetimi eleştirilerin hedefi oldu. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

O ülkede telefonlara gelen mesaj panik yarattı! 'Hazır olun' 20 dakika sonra bir bildirim daha...

Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi sonrası Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı atıldı! Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişiminde bulunduğunu duyurmasının ardından, Seul şehir yönetimi cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

ÖNCE 'HAZIR OLUN', SONRA 'YANLIŞLIKLA'

"Tahliyeye hazır olun" içerikli mesajdan yaklaşık 20 dakika sonra, İçişleri Bakanlığı aynı telefonlara mesajın "yanlışlıkla" atıldığı yönünde bildirim gönderdi.

Kamuoyunda endişeye yol açtığı ve uyarı mesajında ne olup bittiğini açıkça ifade etmediği için şehir yönetimi eleştirilerin odağı oldu.

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UYARININ YANLIŞLIKLA YAPILMADIĞINI SAVUNDU

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, "karışıklık" için özür dilerken uyarının yanlışlıkla yapılmadığını, bakanlıktan gelen bildirim üzerine mesajın düzenlendiğini savundu.

BAŞARISIZ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı askeri uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı. (AA)

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