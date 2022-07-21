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  4. O ülkede toplu mezar dehşeti! 25 ceset bulundu, sayı artabilir

O ülkede toplu mezar dehşeti! 25 ceset bulundu, sayı artabilir

21.07.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide toplu mezar bulundu. Arazide 25 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklayan yetkililer, daha fazla ceset olabileceğini ifade etti.

Torbalara konulmuş halde 25 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu mezarın, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi. Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.

BULUNAN CESET SAYISI ARTABİLİR

Toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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