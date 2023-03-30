HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkedeki felakette 537 kişi kaybolmuştu! Ölü ilan edilecekler 'Üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse...'

O ülkedeki felakette 537 kişi kaybolmuştu! Ölü ilan edilecekler 'Üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse...'

30.03.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’nın doğusunda yer alan Malavi’de etkili olan Freddy Kasırgası’nda kayıp olan 537 kişinin ölü ilan edileceği ve kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağı bildirildi.

O ülkedeki felakette 537 kişi kaybolmuştu! Ölü ilan edilecekler 'Üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse...'

Afrika’nın doğusunda yer alan Malavi’de etkili olan Freddy Kasırga’sında 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kasırgadan en çok etkilenen Malavi’de binlerce kişi evsiz kalırken, 345 binden fazla kişi kasırgadan etkilendi.

"KAYIP 537 KİŞİ ÖLÜ İLAN EDİLECEK"

Malavi Ulusal Afet İdaresi Başkanı Charles Kalemba, bölgede 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağını söyleyerek, "Hala kayıp yaklaşık 537 kişi var. Kaybolmalarının üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse, hayatta olma ihtimalleri zayıf. Kayıp 537 kişi ölü ilan edilecek" dedi.

thumbs_b_c_f52014f3b1571e0ec7a6c0603ce44e27

KASIRGA İLK OLARAK MADAGASKAR'I VURMUŞTU

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti.

thumbs_b_c_3f8d3c5274c2493f6a2d8ca6c309af9e

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz Şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion’u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik’i vurmuştu. (İHA)

O ülkede facia! Çok sayıda ölü ve kayıp var O ülkede facia! Çok sayıda ölü ve kayıp var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taburcu edildi! Sağlık durumu...Taburcu edildi! Sağlık durumu...
Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...
İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacakİYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
kasırga Malavi Afrika

En Çok Okunan Haberler

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.