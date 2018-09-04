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O ülkeden ABD'ye kötü haber

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 08:58 | Son Güncelleme

Hindistan, ABD'nin yaptırım tehditlerine ve itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyecek. Üst düzey bir Hindistan kaynağı "Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladık, daha da ilerlemek istiyoruz. ABD tarafına bu konudaki tavrımızı iletmeyi planlıyoruz."dedi.

O ülkeden ABD'ye kötü haber

Hindistan merkezli NDTV sitesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABDtarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.

YAPTIRIMLARI ENGELLEMEK İSTİYOR

Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan ABD

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