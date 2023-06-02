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O ülkeden 'altın vize' programı! "Yabancı işçiyi ülkeye çekme konusunda çığır açabilir"

02.06.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya hükümeti, ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan "altın vize" programını başlatacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Endonezya Turizm Bakanı Sandiaga Uno, programın, daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini aktardı. Ülkede kısa bir süre önce de 'ikinci ev' vize programı yürürlüğe konmuştu.

O ülkeden 'altın vize' programı! "Yabancı işçiyi ülkeye çekme konusunda çığır açabilir"

Endonezya "altın vize" programını başlatacak! Asia News Network'ün haberine göre, Turizm Bakanı Sandiaga Uno, "altın vize" programının daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini söyledi.

YABANCILARA 10 YILA KADAR OTURMA İZNİ

Ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yabancılara 10 yıla kadar oturma izni verilebileceğini belirten Uno, teknik detayların henüz netleşmediğini anlattı.

"ÇIĞIR AÇACAK"

Uno, "Altın vize, dijitalleşme, sağlık, araştırma ve teknoloji alanlarında kaliteli yetenekleri çekmek için yakında başlatacağımız yeni bir program. Bu program, dijital göçebeler ve girişimciler gibi daha fazla yabancıyı yatırım yapmak için ülkeye çekerek çığır açacak." dedi.

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ENDONEZYA'DAN 'İKİNCİ EV' VİZE PROGRAMI

Endonezya, yılbaşında "ikinci ev" vize programını yürürlüğe koymuştu.

İkinci ev vize programı, yabancılara vizelerinin olması ve Endonezya'daki banka hesaplarında yaklaşık 130 bin dolar bulundurduklarını veya lüks mülkiyetlerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 10 yıla kadar oturum izni başvurusu yapma imkanı veriyor. (AA)

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İşçi Vize Endonezya yatırımcı

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