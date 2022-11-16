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O ülkenin bakanı duyurdu! Nakit alışverişe 10 bin euro limit...

16.11.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yaptığı açıklama ülke gündemine oturdu. Faeser, Almanya'da varlıkların gizlenmesini zorlaştırmak için nakit ödemelerde 10 bin euro sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

O ülkenin bakanı duyurdu! Nakit alışverişe 10 bin euro limit...

Sosyal Demokrasi Partili (SPD) Bakan Faeser, Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) Wiesbaden'deki sonbahar konferansında yaptığı açıklamada, organize suçlara karşı kararlı bir mücadelede çağrısında bulundu.

10 BİN EURO LİMİT

Yasa dışı elde edilen varlıkların artık yasal ekonomik döngüye girmemesi gerektiğini belirten Faeser, nakit ödemelere getirilecek 10 bin euroluk üst limit sayesinde finansal kaynakların daha kolay izlenebileceği ve büyük varlıkların kaynağının gizlenme riskinin azaltılabileceğini kaydetti.

DV

Faeser ayrıca Federal Kriminal Polis Bürosunun değerlendirme ve analiz yeteneklerini ve soruşturma kapasitelerini genişletmek ve organize suçla mücadele için ortak bir federal ve eyalet platformu kurmak istediklerini söyledi.

Organize suç gruplarının düzenli ve yasa dışı taşıma ve dağıtım yollarının belirlenip tasfiye edilmesinin önemini vurgulayan Bakan, organize suçla birlikte ve kararlılıkla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi. (AA)

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Almanya alışveriş nakit

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