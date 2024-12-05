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O ülkeye öğrenci olarak başvuracaklar dikkat! Vize başvurularınız artık kabul edilmeyecek...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 10:14
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Yurt dışı eğitimi için vize bekleyen öğrencileri şaşırtan karar! İtalya yetkili vize başvuru merkezi iData yaptığı açıklama ile eğitim görmek için bekleyen öğrencileri şaşkına uğrattı. Alınan karara göre üç yıllık lisans ve yüksek lisans programları, Erasmus değişim programları gibi birçok eğitim için vize başvurusu kabul edilmeyecek. Öğrencilerin mağduriyeti arttı.

O ülkeye öğrenci olarak başvuracaklar dikkat! Vize başvurularınız artık kabul edilmeyecek...

İtalya'da eğitim almak isteyen Türk öğrenciler mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Birçok öğrenci, üniversitelere kabul almasına rağmen vize alamadı, İtalya'nın yetkili vize başvuru merkezi iData'dan açıklama geldi.

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"BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR"

iData, üç yıllık lisans ve yüksek lisans programları, yıllık Erasmus değişim programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için vize başvurusu kabul edilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, "Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süreli Erasmus programlarına başvuru kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türk öğrencilerin yaşadığı vize mağduriyeti ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan basın açıklamasına ilişkin sorularına yazılı yanıt göndermişti.

Bakanlık açıklamasında, "Bakanlık, Türk öğrencilerin İtalyan üniversite sistemine sağladığı olumlu katkının tamamen farkındadır. Dışişleri Bakanlığı, vize taleplerini karşılama konusunda konsolosluğun çabalarına ilişkin güvencelerini teyit eder, geçen yılın yaklaşık 2 bin 600 başvurusuna karşılık, 5 ayda 3 bin eğitim vizesi başvurusunun işleme konulduğunun göz önünde bulundurulmasını hatırlatırız." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Vize öğrenci erasmus
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