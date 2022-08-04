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O ülkeyi karıştıran olay! Karakolun ziline bastı, polis tarafından darp edildi

04.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’nın başkenti Prag’da karakolun ziline basan bir kişi polis tarafından darp edildi. O anlar anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Violeta Siristova ise şahsın daha önce kadın polisleri ölümle tehdit ettiğini söyledi.

O ülkeyi karıştıran olay! Karakolun ziline bastı, polis tarafından darp edildi

Çekya’nın başkenti Prag’a bağlı Horni Pocernice semtinde karakolun ziline basan bir kişi, içeriden çıkan bir polis tarafından darp edildi. Karakoldan çıkan diğer polisler ise meslektaşlarını engellemezken, olay yerinde bulunan başka bir kişi yaşananları anbean kayıt altına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, karakoldan çıkan polisin zile basan kişiyi ittirerek yere düşürdüğü, ardından ayağa kalkmaya çalıştığı sırada polisin yeniden ittirdiği ve ayağa kalkmasını engellediği görüldü. Yerde kalan adam polis tarafından defalarca yumruklanmasının ardından kelepçelenerek gözaltına alındı.

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Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, karakoldan çıkan diğer polislerin olaya müdahale etmemesi ise eleştirildi. Polisin adamı neden darp ettiği henüz netlik kazanmadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS KADIN POLİSLERİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Violeta Siristova, “Olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı. Konuyla ilgili Güvenlik Kuvvetleri Genel Teftiş Kurulu’nu da (GIBS) bilgilendirdik. Kontrol makamları, polisin müdahalesinin uygunluğunu ayrıntılı olarak inceleyecek, ancak aynı zamanda öncesinde neler olup bittiğini değerlendirecekler. Biz olayda bir suç göremiyoruz. Şahıs daha önce 6 kez hapse girmiş bir kişi. Öncesinde orada bulunan kadın polisleri ölümle tehdit etmiş. Olay sonrasında da Bohnice’deki akıl hastanesine götürüldü” dedi. (İHA)

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