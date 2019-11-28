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O vahşetin cezası belli oldu; kişi başı 770 lira 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

MALTEPE'de ağaca tırmanan kediye kemeriyle vurarak indirip köpeklere parçalatan şüpheliler, "Tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandı.

Yüksel KOÇ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL (DHA) MALTEPE'de ağaca tırmanan kediye kemeriyle vurarak indirip köpeklere parçalatan şüpheliler, "Tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandı.
Önceki gün İstanbul Maltepe'de ağaca tırmanan kediye kemerle vurarak indirip köpeğe parçalattıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin savcılık sorgusunda, arkadaşı M.A. ile pitbull köpekleri gezdirdikleri sırada ellerinden kaçarak kediye saldırdıklarını, kedinin de bunun üzerine ağaca tırmandığını söylediği öğrenildi.

'INSTAGRAM'A ATIP ÜNLÜ OLACAĞIM'
Kediyi köpeklerden kaçırmak için ağaçtan indirmeye çalıştıklarını savunan S.D.'nin, "Bu nedenle köpeğin tasması ile kedinin kaçması için ağaca doğru vurdum. Ancak kedi ters tarafa doğru kaçtı ve köpekler kediyi yakalayarak parçaladı. Ayıramadım. Köpek benim de bacağımı ısırdı. M.A.'da video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorduğumda, 'Instagram'a atıp ünlü olacağım' dedi. Ben köpeklerin ilk defa zıpladığını gördüğüm için çekim yaptım, kediyi parçalayacaklarını bilmiyordum. Ağacın yanında ağaca doğru kayışla vuran kişi benim. Daha sonra köpeklerin peşinde koşan benim. Suç işlemek gibi bir kastım yoktu" dediği ifade edildi.
Savcılık sorgusunda olay günü S.D. ile köpekleri dolaştırmaya çıktıklarını söyleyen M.A., köpeklerin bir kediyi kovalamaya başladıklarını, kedinin de ağaca tırmandığını belirterek, "Köpeklerin ağaca doğru zıpladığını gördüm ve video çekmeye başladım. S.D. kediyi kurtarmak amacıyla köpeklerden birinin tasmasını ağaca doğru sallar gibi yaptı. Kedi de yanlış yere zıplayıp yere düştü. Köpekler de bu kediyi parçaladı. Ben bağırdım ve kurtarmaya çalıştım ancak köpekleri fazla tanımadığım için çok yaklaşamadım. Köpekler bize de saldırmıştı. Herhangi bir suç işlemedim" dedi.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Her iki şüpheli de, "Tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakmak" suçundan 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı. İki şüpheliye ayrıca emniyet tarafından kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandı. Her iki şüpheli de kendileri ile birlikte gözaltına alınan S.U.'nun olay sırasında olay yerinde olmadığı yönünde ifade verince S.U. hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

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