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O yazardan olay yaratacak iddialar: Okan Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen “sümüklü çakma hocasını” karıştırıyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 13:50
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından mücadelenin yankıları sürerken özellikle iki takımın hocaları Okan Buruk ve Jose Mourinho arasındaki gerginlik üst seviyeye ulaşmıştı. Mourinho, Galatasaray cehpesine yönelik olarak çok sert ifadeler kullanırken Buruk Portekizli hoca için 'ağlak' yakıştırmasında bulunmuştu. Okan Buruk'un bu sözlerine yanıt gazeteci Tamer Korkmaz'dan gelirken, Korkmaz Okan Buruk'a yönelik olarak çarpıcı iddialarda bulundu. İşte detaylar...

O yazardan olay yaratacak iddialar: Okan Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen “sümüklü çakma hocasını” karıştırıyor!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından mücadele adeta saha dışında da açıklamalarla devam ederken, iki taraf arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Mourinho yaptığı açıklamada Galatasaray cephesine sert ifadelerle yüklenirken, Buruk yaptığı açıklamada "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısıyla Galatasaray ile FETÖ operasyonu yapılan “Maydonoz Önder” adlı şirket arasındaki ilişkiyi anlatırken Okan Buruk için çarpıcı iddialarda bulundu.

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"HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI...

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Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sordu.

"HOCALARI KARIŞTIRIYOR"

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Korkmaz ayrıca Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, "Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile "Ağlayan Hoca"sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!" dedi.

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fetö Okan Buruk son dakika galatasaray iddia
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