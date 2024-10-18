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  4. O, 'Yenidoğan çetesi' tarafından bebeğinden koparılan bir anne! Öfkesini sosyal medyadan dile getirdi

O, 'Yenidoğan çetesi' tarafından bebeğinden koparılan bir anne! Öfkesini sosyal medyadan dile getirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 16:53
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Sadece bilinen kadarıyla 12 bebeği hayattan kopartan ve birçok bebekte kalıcı hasara neden olan Yenidoğan Çetesi'nin hayatını mahvettiği bilinen aileler dışında bir de perde arkasında kalan gerçekler var! Sosyal medyada ve basında olayın patlamasıyla gün yüzüne çıkan aile dramları içler acısı oldu. Burcu Gökdeniz isimli anne acısını sosyal medyada duyurdu.

O, 'Yenidoğan çetesi' tarafından bebeğinden koparılan bir anne! Öfkesini sosyal medyadan dile getirdi

'Yenidoğan çetesi' olarak bilinen ve aralarında doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin de bulunduğu Fırat Sarı liderliğinde çete üyelerinin, 18 hastanenin yoğun bakım servislerini kiralayarak bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri hatta bebeklerin ölümlerine sebep oldukları tespit edildi.

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12 BEBEKLE SINIRLI DEĞİL

Ancak bu rakamlar sadece bilinen bebek sayısından elde edilen veriler. Özellikle Esenyurt'taki hastaneye gelen yorumlar olayın sadece 12 bebekle sınırlı olmadığını gösterdi. Bir de arka planda sesini duyuramayan aileler vardı ki işte onlardan biri Burcu Gökdeniz. Acılı anne Durumun sosyal medyada infial yaratmasının ardınan duyduklarıyla şaşkına döndü. Haberlerle beraber yavrusunun katilini öğrendi.

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"BU BİR CİNAYET! ALLAH BELANIZI VERSİN."

Anne Gökdeniz, Acısını sosyal medya hesabından duyurmaya çalışarak, evladının ölüm sebebini öğrenmek istediğini duyurdu. Senelerdir kendi kendine cevabını aradığı soruyu bu kez Gökdeniz sosyal medyadan sordu. Acılı annenin feryadı ise "Ben bu soru işaretiyle ne yapacağım. Kendimi düşünmekten nasıl alıkoyacağım. Bu bir cinayet. Kime güveneceğim. Allah belanızı versin." sözleriyle oldu.

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"HEP AKLIMI KURCALIYORDU"

Anne Gökdeniz'in iddiasına göre oğlu Umut 2020 senesinde Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma yatmıştı. 10 gün yoğun bakımda kalan Umut bebek yaşamını yitirdi. Anne Gökdeniz "O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım." sözleriyle isyan etti.

Acılı annenin o paylaşımları:

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Anahtar Kelimeler:
bebek yenidoğan çetesi Fırat Sarı
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