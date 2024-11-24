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O yiyeceklerden yiyen depresyona giriyor! Uzmanlar açıkladı: "Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek yiyecekler depresyona sebep oluyor"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 16:04
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Colorado Boulder Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı yiyeceklerin bağırsak sağlığını bozabileceğini ve kaygıyı artırabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan deneyde, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin, serotonin üretiminde değişiklikler ve daha fazla kaygı gösterdiği belirlendi.

O yiyeceklerden yiyen depresyona giriyor! Uzmanlar açıkladı: "Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek yiyecekler depresyona sebep oluyor"

Colorado Boulder Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı yiyeceklerin bağırsak bakterilerini bozabileceğini, davranışları değiştirebileceğini ve bağırsak-beyin ilişkisine bağlı olarak kaygıyı artırabileceğini gösterdi.

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İKİSİ KIYASLANDI

Profesör Christopher Lowry ve ekibi, yüksek yağlı diyetlerin etkilerini anlamak için ergen fareler üzerinde bir deney yaptı. İki gruba ayrılan farelerin ilk grubuna, yaklaşık yüzde 11 yağ içeren standart bir diyet verilirken, diğer grup doymuş hayvansal yağlardan oluşan yüzde 45 yağ içeren yüksek yağlı bir diyetle beslendi.

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STRES VE KAYGIYI ARTTIRIYOR

Araştırmacılar, dokuz hafta boyunca farelerin bağırsak bakterilerini dışkı örnekleri aracılığıyla izleyip, davranışlarını değerlendirdiler. Araştırma sonucunda yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerin, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kilo aldığı tespit edildi. Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin, özellikle dorsal rafe çekirdeği olarak bilinen beyin sapı bölgesinde, serotonin üretimi ve sinyallemesinde rol oynayan üç genin daha yüksek ekspresyonu taşıdığı gözlendi. Bu alanın stres ve kaygı ile ilişkili olduğu belirtildi.

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OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bilim insanları, bu çalışmanın diyet, bağırsak sağlığı ve zihin arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyduğunu açıkladı. Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin, kısa süreli rahatlık sağlasa da kaygı ve depresyona neden olduğu ayrıca genel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin insan vücudunu olumsuz etkilediği aktarıldı.

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KRONİK HASTALIKLARLA DA İLİŞKİLİ

Dengeli beslenmeyi tercih etmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumak için önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıksız yağlar içeren besinlerin, kronik hastalıklarla ilişkilendirildiğini de bildirdi. Ayrıca bu tür yiyeceklerin, bağırsak sağlığını ve kaygıyı etkilemenin dışında, vücutta iltihaba neden olabileceği ifade edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
depresyon bağırsak yiyecek
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