O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

İşte ünlü oyuncuların ilk dizileri...

Oynadıkları ilk diziyi duyunca çok şaşıracağınız 20 ünlü oyuncu

Serenay Sarıkaya - Peri Masalı 2008 yılında Serenay Sarıkaya, dizide Talya isimli bir iyilik perisini canlandırıyordu.

Serenay Sarıkaya'nın şimdiki hali...

Seda Bakan - Sana Mecburum Seda Bakan, 200 7 yılında Ben Sana Mecburum adlı dizide Leyla karakterine hayat verdi. Başrolü de Doğuş ile beraber paylaşıyordu.

Seda Bakan'ın şimdiki hali...

Sinem Kobal - Dadı 2001 yılında Sinem Kobal, Dadı dizisinde Dilara karakterine hayat veriyordu.

Sinem Kobal'ın şimdiki hali...

Gökçe Bahadır - Tatlı Hayat 2001 yılında yayınlanan diziye konuk oyuncu olarak katılan Gökçe Bahadır'ın daha sonra kariyerinde emin adımlarla ilerlediğine hepimiz şahit olduk.

Gökçe Bahadır'ın şimdiki hali...

Aslıhan Gürbüz - Gonca Karanfil Dizide Gonca karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, Alişan'la beraber başrolü paylaşmıştı. Yıl 2008'di.

Aslıhan Gürbüz'ün şimdiki hali...

Fahriye Evcen - Asla Unutma 2005 yılı yapımı dizide Fahriye Evcen, Pınar karakterine hayat veriyordu.

Fahriye Evcen'in şimdiki hali...

Özge Özpirinçci - Kavak Yelleri Özge Özpirinçci dizide konuk oyuncu olarak birkaç bölüm yer almıştı. Ada karakterini canlandırıyordu.

Özge Özpirinçci'nin şimdiki hali...

Merve Boluğur - Acemi Cadı 2005 yılının en sevilen dizilerinden Acemi Cadı'da Ayşegül karakterine hayat vermişti Merve Boluğur.

Merve Boluğur'un şimdiki hali...

Aslı Enver - Hayat Bilgisi Birçoğumuz onu Kavak Yelleri dizisiyle tanısak da, ilk dizisi Hayat Bilgisi'ydi. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan dizide Hazal karakterini canlandırmıştı.

Aslı Enver Kavak Yelleri, 2007...

Aslı Enver'in şimdiki hali...

Deniz Çakır - Kadın İsterse Deniz Çakır, ilk olarak 2004 yılında Kadın İsterse dizisinde Alev karakterini canlandırmıştı.

Deniz Çakır'ın şimdiki hali...

Hazal Kaya - Sıla İlk dizisi Sıla'da Berrin karakterini canlandırıyordu. (2006)

Hazal Kaya'nın şimdiki hali...

Beren Saat - Aşkımızda Ölüm Var Beren Saat, ilk olarak 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var dizisinde yer almıştı.

Beren Saat'in şimdiki hali...

Çağatay Ulusoy - Arka Sokaklar Çağatay Ulusoy ilk defa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak rol almıştı.

Çağatay Ulusoy'un şimdiki hali...

Burak Özçivit - Eksi 18 Yakışıklı oyuncu kariyerinin ilk dizisinde (2006 yılında) bir polis memurunu canlandırıyordu.

Burak Özçivit'in şimdiki hali...

Kıvanç Tatlıtuğ - Gümüş Başarılı oyuncu 2005 yılında, Gümüş dizisinde Mehmet rolüyle başrolde yer almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un şimdiki hali...

Kenan İmirzalıoğlu - Deli Yürek Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek dizisinde Yusuf Miroğlu karakteriyle gönülleri çoktan fethetmişti. (1999)

Kenan İmirzalıoğlu'nun şimdiki hali...

Engin Akyürek - Yabancı Damat Dizide Kadir karakterini canlandırıyordu. (2004)

Engin Akyürek'in şimdiki hali...

Murat Yıldırım - Ayrılsak da Beraberiz Bir dönemin efsane dizisi Ayrılsak da Beraberiz'de konuk oyuncu olarak yer almıştı. (1999)

Murat Yıldırım'ın şimdiki hali...

Ahmet Kural - Evimin Erkeği Dizide Kapıcı Reco karakterini canlandırıyordu.

Ahmet Kural'ın şimdiki hali...

Mehmet Günsür- Geçmiş Bahar Mimozaları Mehmet Günsür ilk olarak 12 yaşında, 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla birlikte rol aldı.