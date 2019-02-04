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OAC barış görüşmelerinde nihai anlaşma çarşamba imzalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

OAC barış görüşmelerinde nihai anlaşma çarşamba imzalanacak

Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki nihai barış anlaşmasının 6 Şubat'ta imzalanacağını açıkladı.

Dirdiri, Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleşen barış görüşmelerinde sağlanan başarıdan dolayı tarafları tebrik etti.

Sudan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Afrika kıtası için yapılan anlaşmaya rehberlik ettiğini, sağlanan başarının Afrikalıların kendi sorunlarını çözme kabiliyetini gösterdiğini vurguladı.

Dirdiri, ön anlaşmanın yarın, nihai anlaşmanın da 6 Şubat Çarşamba günü OAC'nin başkenti Bangui'de imzalanacağını kaydetti.

Başkent Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümeti ile silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, 14 silahlı grup ile OAC hükümetinin 10 günlük müzakereler sonrası uzlaştığını açıklamıştı.

- OAC Krizi

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın bulunduğu girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Görüşmeleri Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Sudan

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