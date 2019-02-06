OAC hükümetiyle silahlı gruplar nihai barış anlaşmasını imzaladı

OAC Cumhurbaşkanı Touadera da "tarihi" olarak nitelediği anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi için hükümetin çalıştığını belirtti. Toudera, halktan barış görüşmelerini mümkün kılan atmosferi sürdürmelerini istedi.

Orta Afrika halkını affedici olmaya çağıran Chergui, "Barışın alternatif, yok, her koşulda öncelikli iki şey var, sevgi ve bağışlama." dedi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, törende yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin barış inşası sürecinde OAC'yi desteklemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümetiyle silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

- OAC Krizi

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.

Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden OAC, zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapıyor.

