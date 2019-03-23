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OAC'de barış görüşmeleri sonrası kabine değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 05:51 | Son Güncelleme

Bangui yönetimi, Addis Ababa'da silahlı gruplarla daha kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin varılan anlaşma gereğince kabine değişikliğine gitti

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümetinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ülkedeki silahlı gruplarla "daha kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin" anlaşması uyarınca değişikliğe gidildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Firmin Ngrebada, Ekonomi, Planlama, Maliye, Savunma, Madenler, Dışişleri, Kamu Güvenliği ve Adalet bakanlarını değiştirmezken kabinede değişikliğe gidilen koltuklardan bazılarına silahlı grup temsilcilerinden isimler atadı.

Silahlı gruplardan RPRC'nin lideri Herbert Djono Gontron Ahaba Enerji Geliştirilmesi ve Hidrolik Kaynaklar Bakanı olarak kabineye girerken, bir diğer isyancı lider Abdoulaye Miskine de Yönetimin Modernleştirilmesinden Sorumlu Bakan olarak kabinede yer aldı.

Yeni kabinede bazı azınlık gruplarından isimler de bulunuyor.

Diğer yandan, silahlı gruplar kabine değişikliğine dair henüz yorum yapmadı.

OAC yönetimi ile ülkedeki 14 silahlı grup, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da hafta başında yeniden masaya oturmuştu. Taraflar, 3 gün süren görüşmelerde ülkede daha kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin mutabakata varmıştı.

Hükümet, anlaşma uyarınca yeni kabinede bazı bakanlıkların silahlı gruplar tarafından belirlenmesi ve silahlı gruplardan isimlerin yer alacağı 2 başbakan yardımcılığı olması sözü vermişti.

OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ön anlaşma 5 Şubat'ta Hartum'da, nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta OAC'de imzalanmıştı.

Ülkedeki silahlı gruplar ve muhalefetin, anlaşma sonrası 3 Mart’ta kurulan yeni hükümetin kapsayıcı olmadığına ve barış sürecini sekteye uğratacağına ilişkin itirazları üzerine taraflar mutabakat için, Afrika Birliği (AfB) gözetiminde Addis Ababa'da tekrar bir araya geldi.

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Hıristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kabine değişikliği Orta Afrika Cumhuriyeti

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