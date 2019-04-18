OAC'de BM barış gücüne Rus askerleri katılıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) son dönemde varlığını güçlendiren Rusya, Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'na (MINUSCA) askerleriyle entegre olma kararı aldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle 30 Rus askeri gelecek günlerde MINUSCA'ya dahil olacak.
Kararname uyarınca, OAC'de görev yapacak Rus askerleri subaylar, askeri gözetmen ve iletişim uzmanlarından oluşacak.
Rusya, uluslararası siyasi-askeri durumda oluşacak değişikliklerin barışı koruma görevini imkansız kılması halinde askerlerini geri çekme hakkına sahip olacak.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde son dönemde varlığını artıran Rusya'nın, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerle ülkede varlık gösterdiği biliniyor.
Geçen yıl temmuz ayında, askeri danışmanlar olarak görev yapan paralı askerlerin faaliyetlerini araştıran 3 Rus gazeteci OAC'de öldürülmüştü.
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