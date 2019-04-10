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OAC'de MINUSCA ile silahlı grup arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 06:22 | Son Güncelleme

Grup üyesi 5 kişi öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MINUSCA) güçleri ile ülkedeki silahlı gruplardan Orta Afrika Halkı Demokratik Cephesi (FDPC) arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, MINUSCA birlikleri ülkenin batısında geçen cuma gününden bu yana FDPC ile çatışıyor. FDPC'nin saldırıları sonrası çıkan çatışmalarda, silahlı grubun üyesi 5 kişi öldürüldü.

MINUSCA yetkilileri, FDPC temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde, gruptan saldırıları durdurmalarını isteyerek, aksi takdirde daha sert karşılık vereceklerini kaydetti.

Grup, OAC hükümeti ile ülkedeki silahlı gruplar arasında şubat ayında imzalanan barış anlaşmasından rahatsızlığını duyurmak için otoyollarda barikatlar kurmuştu. Barış anlaşması uyarınca kurulan hükümette kendisine yer verilmediğini belirten grup, barikatları mart ayı başında kaldırmıştı.

Etiyopya'da mart ayında tekrarlanan yeni barış görüşmelerinin ardından, 22 Mart'ta OAC'de yeni bir hükümet kurulmuştu.

FDPC'nin lideri Abdoulaye Miskine, kendisine teklif edilen bakanlık görevini reddetmiş, Miskine'in bir akrabası başbakan özel danışmanı olarak atanmıştı.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i halen silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalandı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
BM çatışma Orta Afrika Cumhuriyeti

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