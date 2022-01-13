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Oath Keepers Liderine Yönetimi Devirme Girişimi Suçlaması

13.01.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre binasına eski Başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği baskınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aşırı sağcı grup Oath Keepers’ın (Yemin Muhafızları) kurucusu Stewart Rhodes ve 10 sanığa “isyana teşvik edici komplo” suçlaması getirildi

Oath Keepers Liderine Yönetimi Devirme Girişimi Suçlaması

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre binasına eski Başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği baskınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aşırı sağcı grup Oath Keepers’ın (Yemin Muhafızları) kurucusu Stewart Rhodes ve 10 sanığa “isyana teşvik edici komplo” suçlaması getirildi.

Rhodes, davada şu ana kadar bu suçlamayla yargılanacak ilk sanık konumunda. “İsyana teşvik edici komplo” suçu, "ABD hükümetini zorla devirme, ortadan kaldırma veya yıkma" girişimi olarak tanımlanıyor. Bu suçun cezası en fazla 20 yıl hapis. 11 sanıktan dokuzu zaten başka suçlamalarla karşı karşıyaydı.

3 Kasım 2020 seçimlerinde Joe Biden’ın galibiyetinin Kongre’deki tescil oturumu sırasında yaşanan olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Özellikle aktif ve eski ordu mensupları ve polislerin desteğini kazanma hedefinde olan aşırıcı grup Oath Keepers da 6 Ocak Kongre baskınında rol alan gruplar arasındaydı.

Savcıların açıklamalarına göre, Oath Keepers’ın kurucusu Rhodes, 6 Ocak 2021 tarihinde Washington’a gideceği yönündeki planlarını, 2020 yılı Aralık ayında şifreli bir iletişim kanalı aracılığıyla yaydı. Rhodes ve diğer Trump destekçilerinin başkente silahlı bir şekilde gelmeyi planladığı belirtiliyor.

Rhodes ve diğer Oath Keepers sanıklarıyla ilgili hazırlanan iddianamede, örgütün bazı üyelerinin donanımlı bir şekilde Kongre binasına baskın yaparken, diğerlerinin ise binanın dışında ‘acil müdahale ekibi’ olarak beklediği belirtiliyor. Savcılar, dışarıda bekleyen bu ekibin, gerektiğinde hızlı bir şekilde silah sağlayabilecek şekilde hazırlandığını söylüyor.

İddianamede, ‘acil müdahale ekibinin’ başında, davanın bir önceki sanıklarından Thomas Caldwell ile yeni sanıklarından Edward Vallejo olduğu ayrıntısına da yer verildi.

Şu ana kadar 725’ten fazla kişinin suçlandığı davada yaklaşık 165’i suçlarını kabul etti; en az 70’i ise hüküm giydi.

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