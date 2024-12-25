ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) nedir, ne işe yarar? ÖBA giriş işlemleri nasıl yapılır?

Son zamanlarda birçok resmî işlemin de internet üzerinden yapılabilmesi tüm alanlara yansımıştır. Bu sayede hem işlemlerin ya da çeşitli evrakların takibi daha da kolay hâle gelmiştir hem de yapılan işlemlerin hızı sayesinde zamandan da tasarruf edilebilmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi eğitim alanında da çeşitli işlemler internet üzerinden yapılabilmektedir.

ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) nedir?

Açılımı Öğretmen Bilişim Ağı olan ve bu ifadenin baş harflerinden oluşan ÖBA, öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini çok boyutlu olacak şekilde destekleme amacı taşıyan bir sistemdir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 2022 yılının Ocak ayından itibaren öğretmenlere açılan ve etkin olarak kullanılan bu sistemin hedefi öğretmenlerin türlü biçimlerde gelişimine katkıda bulunmaktır.

ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) ne işe yarar?

İlk kez 2022 yılının başında kullanılmaya başlanan ÖBA sistemi çeşitli eğitimler ve seminerler içermektedir. Bu sayede öğretmenlerin gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Verilen uzaktan eğitimleri tamamlayan öğretmenler sertifikalar da almaktadır.

Aldıkları eğitimleri tamamlayan ve sertifikalarını alan öğretmenler o alanda gelişebilmektedirler. Atık yönetiminden ilk yardıma çeşitli içerikleri bulunan eğitimler ve ÖBA seminerlere ulaşmak ise sisteme ÖBA giriş yaparak mümkün olabilmektedir.

ÖBA giriş işlemleri nasıl yapılır?

ÖBA öğretmenlerin gelişimini amaçlayan bir sistemdir. Alınan ÖBA eğitimlerinde öğretmenler aldıkları eğitim doğrultusunda uzmanlıklar da kazanabilirler. Tüm ÖBA öğretmen seminerleri sonucunda öğretmenlere sertifika verilir.

ÖBA MEBBİS ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilen bir sistemdir. Uzaktan verilen seminerleri alabilmek için sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir: