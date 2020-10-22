Obama Biden İçin Sahaya İndi

ABD’de seçime iki haftadan az zaman kala Barack Obama Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a destek için sahaya indi. Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney ise Trump’a oy vermediğini açıkladı.
Seçimlere 13 gün kala, sekiz yıl görevde kalan eski Demokrat Başkan Barack Obama, eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın seçim kampanyası için Pennsylvania eyaletine gitti.
Demokrat Parti’nin hala en popüler isimlerinden olan ve sık sık Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın hedef aldığı Barack Obama, Philadelphia şehrinde açık havada düzenlenen etkinlik öncesinde, yerel yönetimdeki siyah siyasetçiler, toplum liderleri ve dini liderlerle bir araya geldi.
Barack Obama, 15 konuğun alkışları arasında girdiği salonda bir araya geldiği liderlere “Sizi görmek güzel” dedi. Obama daha sonra düzenlenen etkinlikte de, Joe Biden’a seçim gününden önce sandığa giderek oy vermeleri çağrısında bulundu.
Joe Biden bu hafta iki başkan adayının seçimlerden önce son kez Nashville’de karşıya karşıya geleceği televizyon tartışmasına hazırlanmak üzere Pazartesi gününden bu yana Delaware’de. Sahadaki boşluğu da Çarşamba günkü etkinlikle Barack Obama doldurmuş oldu.
Amerikalılar bu yılki seçimlerde hem posta yoluyla hem de sandığa giderek rekor seviyede oy kullanıyor. Bugüne kadar 41 milyon kişi oy kullandı. Florida Üniversitesi’nin ABD Seçimleri Projesi’ne göre, erken oy verme uygulaması kapsamında şimdiye kadar kullanılan oylar 2016 yılında kullanılan toplam oyların yüzde 30’unu oluşturuyor.
Reuters haber ajansının haberine göre, kamuoyu yoklamaları, seçim gününden önce oy kullananların çoğunun normalde seçimlerde sandığa gitmediği ve bu yıl Biden’a destek vermek üzere oy kullandığını gösteriyor.
Her iki adayın seçim kampanyalarında artık son düzlüğe girdikleri dönemde yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği eyaletlerde Corona virüsü vakalarında artış gözlemleniyor.
Reuters’ın verilerine göre, Obama’nın sahaya indiği Pennsylvania eyaletinde son bir haftada bir günde ortalama 1500 vaka görüldü. Başkan Trump’ın seçim etkinliği için gittiği Kuzey Carolina eyaleti ise bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını gördü.
Eyalette son bir hafta içinde bir günde görülen Corona virüsü vaka sayısı 2,000’e dayandı.
Cumhuriyetçiler’den Trump’a kötü haber
Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti Utah Senatörü Mitt Romney bu seçimlerde Başkan Trump’a oy vermediğini açıkladı. Romney’nin ofisinden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi senatörün Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’a oy verip vermediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Mitt Romney en son Twitter’da yaptığı bir açıklamada, Başkan Trump’ı komplo teorilerini internet ortamında yayan QAnon adlı hareketi kınamadığı gerekçesiyle eleştirmişti.
Cumhuriyetçi Senatör, geçtiğimiz hafta yaptığı bir başka açıklamada da, hem Başkan Trump’ı hem de Demokratlar’ı eleştirerek, ABD’deki siyasi ortamın nefret dolu bir bataklığa dönüşmesinden her iki tarafın sorumlu olduğunu belirtmişti.
Utah Senatörü Mitt Romney, Temsilciler Meclisi’nin Trump hakkında başlattığı azil soruşturması kapsamında Senato’da yapılan oylamada Trump’ın görevini suistimal ile suçlanmasından yana oy kullanmış ancak Kongre’nin görevini yapmasını engelleme suçlamasından da aklanması yönünde oy kullanmıştı.
Trump, 2012 yılında Barack Obama’nın Cumhuriyetçi Parti’den rakibi olarak seçim yarışına katılan Mitt Romney’ye destek vermişti.
Biden’ın seçim kampanyası ekibi tarafından düzenlenen bir telekonferans etkinliğinde konuşan Teksas’taki bazı Cumhuriyetçi isimler Corona virüsü pandemisini ve Biden’ın kişilik özelliklerini gündeme getirerek muhafazakar seçmeni Biden’a oy vermeye çağırdı.
Trump’ın Ulusal Hispanik Danışmanlık Kurulu’ndan istifa eden Cumhuriyetçi göçmenlik avukatı Jacob Monty, “Kolay aldığım bir karar olmadı. Cumhuriyetçi Parti’yi seviyorum, parti yetkililerinin çoğunu seviyorum. Ancak ülkemi daha çok seviyorum” dedi.
Trump’ın tartışma yaratan CBS röportajı
ABD Başkanı Donald Trump’ın CBS kanalında yayınlanan 60 Dakika programına Salı günü verdiği röportaj tartışma konusu oldu. CBS kanalının ekran yüzlerinden Lesley Stahl, Başkan Trump’la röportaj yapmak üzere Beyaz Saray’daydı.
ABD Başkanı 1 saat olarak planlanan röportajı kısa kesti. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Trump sunucunun sorularından rahatsız olmaya başlayınca çekimin 45. dakikasında röportajı bitirerek, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de eşlik edeceği ve birlikte Beyaz Saray’da yürüyerek sohbet edecekleri bölüme katılmadı.
Trump daha sonra Twitter’dan kamera arkası bazı görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Başkan Trump Twitter’dan açıklama yaparak, CBS ile yapılan röportaj kanalda yayınlanmadan önce, röportajı paylaşma tehdidinde bulundu.
Trump röportajı seçime korkunç bir müdahale olarak niteledi, Demokrat rakibi Joe Biden’a gazetecilerin daha az sert davrandığını savundu.
Pennsylvania’daki mitinginde destekçilerine seslenen Trump, “60 Dakika programında ne yaptığımızı görmeniz lazım. Çok eğleneceksiniz. Lesley Stahl’un hiç hoşuna gitmeyecek” diye konuşmuştu.
Trump Twitter’dan Lesley Stahl’un Beyaz Saray’daki görüntülerinden 6 saniyelik bir klibi “Lesley Stahl benimle yaptığı röportajın ardından Beyaz Saray’da maskesiz. Daha devamı gelecek” mesajıyla paylaştı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, CBS sunucusu Lesley Stahl, Beyaz Saray’da röportaj başlayana kadar maske takmıştı.
Trump’ın Twitter hesabından paylaştığı görüntününse, röportajın hemen ardından sunucunun her ikisi de maske takan yapımcılarıyla kısa süreliğine konuştuğu ana ait olduğu belirtildi.
CBS ekibine Beyaz Saray’a girmeden önce Corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi.