Obama Biden İçin Sahaya İndi

Joe Biden bu hafta iki başkan adayının seçimlerden önce son kez Nashville’de karşıya karşıya geleceği televizyon tartışmasına hazırlanmak üzere Pazartesi gününden bu yana Delaware’de. Sahadaki boşluğu da Çarşamba günkü etkinlikle Barack Obama doldurmuş oldu.

Barack Obama, 15 konuğun alkışları arasında girdiği salonda bir araya geldiği liderlere “Sizi görmek güzel” dedi. Obama daha sonra düzenlenen etkinlikte de, Joe Biden’a seçim gününden önce sandığa giderek oy vermeleri çağrısında bulundu.

Demokrat Parti’nin hala en popüler isimlerinden olan ve sık sık Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın hedef aldığı Barack Obama, Philadelphia şehrinde açık havada düzenlenen etkinlik öncesinde, yerel yönetimdeki siyah siyasetçiler, toplum liderleri ve dini liderlerle bir araya geldi.

Seçimlere 13 gün kala, sekiz yıl görevde kalan eski Demokrat Başkan Barack Obama, eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın seçim kampanyası için Pennsylvania eyaletine gitti.

ABD’de seçime iki haftadan az zaman kala Barack Obama Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a destek için sahaya indi. Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney ise Trump’a oy vermediğini açıkladı.

Amerikalılar bu yılki seçimlerde hem posta yoluyla hem de sandığa giderek rekor seviyede oy kullanıyor. Bugüne kadar 41 milyon kişi oy kullandı. Florida Üniversitesi’nin ABD Seçimleri Projesi’ne göre, erken oy verme uygulaması kapsamında şimdiye kadar kullanılan oylar 2016 yılında kullanılan toplam oyların yüzde 30’unu oluşturuyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, kamuoyu yoklamaları, seçim gününden önce oy kullananların çoğunun normalde seçimlerde sandığa gitmediği ve bu yıl Biden’a destek vermek üzere oy kullandığını gösteriyor.

Her iki adayın seçim kampanyalarında artık son düzlüğe girdikleri dönemde yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği eyaletlerde Corona virüsü vakalarında artış gözlemleniyor.

Reuters’ın verilerine göre, Obama’nın sahaya indiği Pennsylvania eyaletinde son bir haftada bir günde ortalama 1500 vaka görüldü. Başkan Trump’ın seçim etkinliği için gittiği Kuzey Carolina eyaleti ise bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını gördü.

Eyalette son bir hafta içinde bir günde görülen Corona virüsü vaka sayısı 2,000’e dayandı.