Obama: 'Birinin Diğerinden Daha Eşit Olduğu Bir Durum Yok'

Eski Başkan Barack Obama, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde yarışan Demokrat Parti adaylarına kampanya desteğini sürdürüyor.

2017 yılı başında görevinin sona ermesinden bu yana kamuoyundan oldukça uzak durmayı tercih eden eski başkan, bugün (Cumartesi) California eyaletinin Anaheim kentinde konuştu. Obama, Amerikan hükümetinin herkese açık olduğunu ve satılık olmadığını söyledi.

Amerikan hükümetinin “halk için ve halka ait olduğu” ilkesi üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Obama, “bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu gibi bir durumumuz yok” dedi.

Kasım ayındaki seçimlerin büyük riskler içerdiğine işaret eden Obama, bu seçimlerin Washington’da Trump Yönetimi ve Cumhuriyetçi iktidar için bir referandum olacağını savundu. Demokrat seçmenleri 6 Kasım’da sandık başına gitmeye çağıran Obama, “iki ay sonra aklıselim siyasete geri dönme fırsatına sahip olmamız iyi bir haber” diye konuştu.

Obama, Amerikan demokrasisine en ciddi tehdidin tek bir kişiden gelmediğini, varlıklı siyasi destekçilerden geldiğini söyledi, seçmenlerin ilgisizlikten kurtulup üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.