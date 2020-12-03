Obama-Bush-Clinton'dan Aşı Kampanyası

Eski Demokrat Başkan Bill Clinton’ın da, “kamu sağlığı yetkililerince belirlenen öncelikleri temelinde, kendisi açısından imkan oluşur oluşmaz aşıyı kesinlikle olacağı” bildirildi. Eski başkanın sözcüsü Angel Urena, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Clinton’ın, “tüm Amerikalılar’ı da aynısını yapmaya çağırmada katkısı olacaksa, aşıyı kamuoyu önünde yaptıracağını” kaydetti.

Obama’dan önceki başkan, Cumhuriyetçi George W. Bush’un genel sekreteri Freddy Ford da, eski başkanın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayından geçmesinden sonra aşıyı yaptırmaya niyetli olduğunu belirtti.

Obama Çarşamba günü yayınlanan Sirius XM uydu radyosuyla mülakatında, “İnsanların bilime güvendiğini bilmesi için, aşıyı kameralar karşısında olabilirim ya da aşı olurken video kaydı yapılmasına izin verebilirim” dedi. Trump’a 2017 başında başkanlık görevini devreden ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci “güvenli” olduğunu söylediğinde aşıyı yaptıracağını belirtti.

Eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için kameralar önünde Corona virüsü aşısı olabileceklerini açıkladı.

FDA Danışma Kurulu 10 Aralık’ta Pfizer’in; 17 Aralık’ta da Moderna’nın geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirecek.

Her iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıların klinik deneylerde yaklaşık yüzde 95 oranında etkili oldukları görülmüştü.

Amerikan halkı arasında kayda değer sayıda bir kesim aşıların rekor bir hızda geliştirilebilmesine şüpheyle yaklaşıyor. Buna rağmen, Gallup’un geçen ay yaptığı bir ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 58’i Corona virüsü aşısını olacaklarını belirtti. Bu oran Eylül ayında yüzde 50’ydi.

Eski başkanların açıklamasıyla ilgili Beyaz Saray’dan bir yorum gelmezken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ofisi de, gazetecileri Pence’in daha önceki “aşıyı hazır olur olmaz yaptırmaktan gurur duyacağı” şeklindeki açıklamasına yönlendirdi.

Trump’ın en büyük kızı ve üst düzey Beyaz Saray danışmanı Ivanka Trump da Eylül ayında yaptığı açıklamada, aşıyı yaptırmaya istekli olacağını kaydetmişti. Ivanka Trump Perşembe günü de Twitter hesabı üzerinden, eski başkanların açıklamasını övdü ve kendisinin de bu duruşa katıldığını belirtti.