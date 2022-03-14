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Obama COVID Pozitif

14.03.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Barack Obama, Pazar günü COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Test sonucunun pozitif çıktığını belirten Obama, kendini iyi hissettiğini ve eşi Michelle’in test sonucunun ise negatif olduğunu söyledi

Obama COVID Pozitif

Eski Başkan Barack Obama, Pazar günü COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Test sonucunun pozitif çıktığını belirten Obama, kendini iyi hissettiğini ve eşi Michelle’in test sonucunun ise negatif olduğunu söyledi.

Obama, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘‘Birkaç gündür boğazım kaşınıyordu, ancak bunun dışında kendimi iyi hissediyorum. Michelle ve ben aşı ve takviye doz olduğumuz için minnettarız’’ dedi.

Obama ABD’de enfeksiyon rakamlarının azalmasına rağmen Amerikalılar’a aşı olma çağrısı yaptı. ABD’de aşılama oranı Ocak ortasında haftada yaklaşık 800 bin iken bu rakam 35 bine düşmüş durumda.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ABD’de yetişkinlerin yüzde 75,2’si tam aşılı ve yüzde 47,7’si ise takviye dozunu olmuş durumda. CDC Şubat sonunda kapalı alanda maske kılavuzunu esnetmişti.

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