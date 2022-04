Obama’dan Putin açıklaması! 'Tehlike her zaman vardı'

NBC'nin Today programına verdiği röportajda konuşan Obama, "Her zaman bu çarpık ve bozuk kin duygusuna ve etnik milliyetçiliğe sarılmış biri olmuştur. Putin'in bu yanı, bence her zaman oradaydı. Ukrayna'nın işgalinde gördüğümüz şey, 8 - 10 yıl önce tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde pervasız olmasıydı, ama aslında bu tehlike her zaman oradaydı."

CEVAPLAMADI

Rusya 2014'te Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak ettiğinde Obama başkandı. Geçmişe bakıldığında, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği zaman da dahil olmak üzere, görevdeyken neyi farklı yapabileceği sorulduğunda, Obama doğrudan cevap vermeyi reddetti.

Bunun yerine, "kendi demokrasimizi hafife almamanın" ve "özgürlük ve bağımsızlığa inananların yanında durmanın ve onlarla aynı safta olmanın" önemli olduğunu söyledi.