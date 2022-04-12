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Obama’dan Putin açıklaması! 'Tehlike her zaman vardı'

12.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her zaman bir tehdit olarak var olduğunu, ancak Putin'in Ukrayna'nın işgaliyle ilgili "pervasız" tavrının on yıl önce kimse tarafından öngörülemeyeceğini söyledi.

Obama’dan Putin açıklaması! 'Tehlike her zaman vardı'

NBC'nin Today programına verdiği röportajda konuşan Obama, "Her zaman bu çarpık ve bozuk kin duygusuna ve etnik milliyetçiliğe sarılmış biri olmuştur. Putin'in bu yanı, bence her zaman oradaydı. Ukrayna'nın işgalinde gördüğümüz şey, 8 - 10 yıl önce tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde pervasız olmasıydı, ama aslında bu tehlike her zaman oradaydı."

CEVAPLAMADI

Rusya 2014'te Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak ettiğinde Obama başkandı. Geçmişe bakıldığında, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği zaman da dahil olmak üzere, görevdeyken neyi farklı yapabileceği sorulduğunda, Obama doğrudan cevap vermeyi reddetti.

Bunun yerine, "kendi demokrasimizi hafife almamanın" ve "özgürlük ve bağımsızlığa inananların yanında durmanın ve onlarla aynı safta olmanın" önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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